 محافظ بورسعيد يزور أسر المتوفين في حادث كلية العلوم لتقديم واجب العزاء - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يزور أسر المتوفين في حادث كلية العلوم لتقديم واجب العزاء

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 9:10 م

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع أول أمس بشارع ٢٣ ديسمبر ، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة، بعدما صدمتهم سيارة ملاكي.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يلهم أسرهم و أصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم الله من الشهداء ويجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى.

وأبدى محافظ بورسعيد حزنه الشديد على وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وكان الغضبان نعى في بيان رسمي سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، إثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.


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