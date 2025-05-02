رئيس البرلمان العربي يتوجه للجزائر للمشاركة في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي

يتوجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك للمشاركة في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي يعقد يوم السبت المقبل تحت عنوان دور "الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".

ويناقش المؤتمر أبرز المستجدات على الساحة العربية وخاصة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر من منطلق حرصه على دعم أواصر التعاون مع الاتحاد البرلماني العربي خدمة لقضايا الأمة العربية خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب تعزيز التعاون بين كافة آليات ومنظمات العمل العربي المشترك.

ويضم وفد البرلمان العربي المشارك في أعمال المؤتمر أعضاء البرلمان العربي: النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي، والنائب عبد الوهاب معوضة، والنائب عيسى النصر، والنائب محمد الظهوري، والنائب يوسف رحمانية والنائب محمد خوان. ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي، المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، عثمان موسى، مدير إدارة الإعلام بالبرلمان.