رقم استثنائي لمانشستر يونايتد خلال مباراة أتلتيك بيلباو

افتتح مانشستر يونايتد مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بقوة، محققًا تقدمًا مريحًا بنتيجة 3-0، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس.

وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات تفوق الشياطين الحمر في البطولة الأوروبية، حيث سجل الفريق 19 هدفًا في 7 مباريات بالدوري الأوروبي خلال عام 2025، متجاوزًا رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بلغ 18 هدفًا في 15 مباراة هذا العام.

وينتظر مانشستر يونايتد مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل، 8 مايو، لتأمين بطاقة التأهل إلى النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب الأوروبي.