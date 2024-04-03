موقف مصابي الزمالك من اللحاق بمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

لا يزال الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، يترقب موقف اللاعبين المصابين، على أمل لحاق بعضم بمباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك وفيوتشر مجدداً مساء الأحد المُقبل في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما فاز الأبيض ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وتضم قائمة مصابي الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" قلب الدفاع ومحمد عبدالشافي الظهير الأيسر، وكلاهما يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أيضا يغيب كل من إبراهيما نداي الجناح السنغالي، ومحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط بسبب إصابة عضلية للأول وكدمة في الكاحل للأخير، والذي تتشابه إصابته مع عبدالرحمن نفاد الحارس الشاب أيضا ويغيب على إثرها عن المران الجماعي.

وبحسب ما ذكره طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة في وقت سابق فإن اللاعبين الثلاثة في مرحلة تأهيل ولا تزال عودتهما غير مؤكدة.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن من أجل تجهيز "روقا" على الأقل ليكون جاهزاً للمشاركة، لكن الجهاز الفني بقيادة جوميز لا يتعجل عودة اللاعب خشية تجدد الإصابة خاصة أن لديه عناصر أخرى بنفس المركز.

وفيما يخص نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط الذي لم يكمل مران أمس الثلاثاء، فإن اللاعب لا يعاني من أي إصابة بل تم تفضيل إراحته تجنبا للإجهاد فقط.