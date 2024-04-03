نجم ليفربول ينتظر عرض من السعودية

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن بحث تياجو ألكانتارا، لاعب ليفربول، عن فرصة للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد تياجو ألكانتارا مع ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ليفربول لا يفكر في تجديد عقد تياجو ألكانتارا، الذي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق، حوالي 10 ملايين إسترليني.

أفادت الشبكة أن المقربين من ألكانتارا يتوقعون حصوله على عرض من أحد الأندية العربية، يحصل خلاله على الكثير من الأموال ويكون الأخير قبل التفكير في الاعتزال.

أشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الدوري السعودي من الوجهات المغرية لتياجو، كما أن اللاعب يتوقع أيضا أن يحصل على عرض من قطر التي زارها في عدة مناسبات، لأن شقيقه رافينيا ألكانتارا يلعب مع العربي.

أتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن ألكانتارا حتى الآن لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ.

وعانى تياجو الكانتارا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم.