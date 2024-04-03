نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، عدداً من الزيارات لدور ومؤسسات رعاية الأيتام بالمحافظة، احتفالاً بيوم اليتيم، والذي يأتي في الأول من أبريل كل عام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية، وبحضور الدكتورة منى كمال وكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف تحرص كل عام على الاحتفال بيوم اليتيم، انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع المحيط والتواصل مع مختلف الفئات به، ولكن الاحتفال هذا العام جاء مختلفاً من خلال الذهاب مباشرة لدور الأيتام ورؤيتهم وإدخال البهجة والسرور عليهم من خلال تقديم الهدايا العينية والمادية.

وأضاف الدكتور سامح المراغي أن احتفال الجامعة بيوم اليتيم، شهد زيارة مدرسة التربية الفكرية، ودار أولادنا بشرق النيل، حيث تم توزيع الهدايا العينية والمادية على الأيتام من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية، كما تم زيارة دار رعاية الأيتام، ومؤسسة الصحة النسائية لرعاية الفتيات اليتيمات، وتوزيع الهدايا علي الأيتام من الأطفال والفتيات.