وزير خارجية التشيك: هناك حاجة لمزيد من الأموال لشراء ذخيرة لأوكرانيا

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة لمزيد من الأموال لمبادرة التشيك لشراء ذخيرة، لأوكرانيا، من خارج الاتحاد الأوروبي.



وقالت مصادر بالحكومة التشيكية، إن حوالي 20 دولة تعهدت بالمساهمة المالية لشراء ذخيرة، حتى الآن، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.



وجمعت براغ حتى الآن أموال لدفع ثمن 300 ألف قذيفة مدفعية، وتتفاوض لشراء نصف مليون أخرى.



وكانت ألمانيا قد ضخت 576 مليون يورو (620 مليون دولار) في الصندوق الذي أسسته التشيك لتوفير ذخيرة تحتاج إليها بشدة أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر.



وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس الثلاثاء، أن المبلغ الممنوح للمبادرة مخصص لشراء 180 ألف قذيفة مدفعية.



وترغب التشيك في شراء 800 ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لدعم القوات الأوكرانية، التي تواجه نقصا في الذخيرة فيما تسعى للتصدي لقوات موسكو.



وتعاني أوكرانيا على نحو متزايد من نقص في الذخيرة، في ساحة المعركة، مع دخول الحرب عامها الثالث.



وتسببت الخلافات السياسية في الكونجرس، في تعطيل مساعدات أمريكية بأكثر من 60 مليار دولار، لكييف منذ عدة أشهر.