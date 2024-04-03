وزارة التموين تطرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

ارتفاع أسعار الكحك فى المحال.. وعلبة المشكل تتراوح بين 800 و1200 جنيه



قال معاون وزير التموين المستشار الإعلامى للوزارة أحمد كمال، إن الوزارة طرحت كحك عيد الفطر فى المجمعات الاستهلاكية فى القاهرة والمحافظات للمواطنين، بجودة عالية، وأسعار تنافسية بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها فى الأسواق.



وأضاف كمال لـ«الشروق»، أن «التموين» تطرح كحك العيد من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، بكميات كبيرة تكفى احتياجات كل المواطنين، داخل منافذ محافظتى الجيزة والقاهرة، بالإضافة لتقديم خصومات تصل لـ10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.



وأشار كمال إلى أن الكحك يباع فى منافذ وزارة التموين وأهلا رمضان، ليسجل سعر الكيلو السادة 150 جنيها، وكيلو الكحك بالمكسرات 210 جنيهات، وكيلو الكحك ملبن 140 جنيها، وكيلو البيتى فور عادى 170 جنيها، وكيلو البيتى فور سابيله 200 جنيه، وكيلو البيتى فور لوكس 200 جنيه، وكيلو غريبة سادة 160 جنيهًا.



كما تم توفير البسكويت نشادر بسعر 150 جنيها للكيلو، وكيلو غريبة باللوز 200 جنيه، وكيلو كوكيز 170 جنيها.



فيما شهدت أسعار الكحك والبسكويت ارتفاعا ملحوظا لم تصل له من قبل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث رصدت «الشروق»، فى جولة ميدانية فى مناطق متفرقة بالجيزة، أسعار علبة الكحك والتى تراوحت بين 200 و2000 جنيه، حيث تختلف كل علبة على حسب وزنها وأنواع القطع التى تحتويها.



وقال محمد محمود مدير فرع أحد الفروع الشهيرة بصناعة الحلويات، إن أسعار علبة الكحك العام الحالى متوسطة، إذ إن سعر علبة الكحك السادة زنة كيلو تسجل 230 جنيها، وسعر علبة الكحك «المكسرات» زنة كيلو 340 جنيها.



وأكد عبدالحميد عبدالله مدير أحد الفروع الشهيرة بصناعة الحلويات، أن سعر علبة الكحك السادة زنة كيلو تتراوح بين 300 و400 جنيه، وسعر علبة الكحك المشكل تتراوح بين 800 و1200 جنيه، حسب كمياتها وأنواعها.