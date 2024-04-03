أكدت هيئة شئون المستهلك في هولندا لوكالة (د. ب. أ)، اليوم الأربعاء، أن شركة تصنيع دراجات الشحن الهولندية "بابوي" ستخضع لتحقيق جنائي على أساس وجود عيوب خطيرة تتعلق بالسلامة.

ومن المقرر أن يحقق مفتشون ومدعون في الهيئة فيما إذا كانت شركة بابوي، التي أصبحت دراجاتها المصممة لنقل الأطفال الصغار مشهدا متكررا على الطرق في هولندا وأماكن أخرى، قد تصرفت بإهمال.

وأصدرت الهيئة تعليمات للشركة في فبراير الماضي بالتوقف عن بيع دراجات الشحن "لأنه لا يمكن ضمان سلامتها بشكل كاف." وكانت هناك نماذج معينة أيضا عرضة للاستدعاء بعد تمزق مئات الإطارات.

وتعتقد الهيئة أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمعالجة العيوب.

وقالت شركة بابوي إنه تم استدعاء 22 ألف دراجة شحن، أي ثلث جميع الطرازات. وأضافت أنه سيتم استبدال الدراجات التي انتجت على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الشركة أنها تعمل على أساس أنه يمكن الاستمرار في استخدام معظم الدراجات بعد فحصها وإصلاحها عند الضرورة.