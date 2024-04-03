 محمد صلاح: هذان اللاعبان لا يأخذان حقهما في ليفربول - بوابة الشروق
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محمد صلاح: هذان اللاعبان لا يأخذان حقهما في ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 8:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 8:49 م

اختار محمد صلاح، نجم ليفربول، إثنين من لاعبي الريدز، لم يحصلا على الثناء الذي يستحقانه داخل الفريق.

رد صلاح على سؤال حول اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقهم من الثناء داخل الفريق، في تصريحات نقلها الصحفي «Dave Ockop» قائلًا:" الأمر صعب، ولكن لكي نكون منصفين، يحصل أليسون بيكر على الكثير من الثناء، وهو أمر جيد لأنه يستحق ذلك، لا تفهموني خطأ".

أضاف صلاح:" أرنولد وروبرتسون يحصلان على الثناء، أعتقد أنهما داروين نونيز وكودي جاكبو".

أتم صلاح:" جاكبو لم يحصل على الثناء ولكن لا أعرف إذا كانت الجماهير توافق على ذلك".


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