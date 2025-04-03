قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق بسوريا

أدانت دولة قطر بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية، وأدت إلى إصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وتعدها اعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.



ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.



وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار.

وشهد ريف درعا الغربي، مساء الأربعاء، تصعيداً عسكرياً واسعاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دفع بعشرات العربات العسكرية وتوغل في منطقة حرش سد الجبلية قرب مدينة نوى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وأسفر قصف جوي إسرائيلي على منطقة حرش الجبيلية، الواقعة غربي مدينة نوى، عن مقتل 9 مدنيين، في تصعيد جديد يستهدف المناطق الجنوبية.

وفي الوقت ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى 15 غارة على محافظة حماة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية، وتسبب بحالة من الذعر بين المدنيين في تلك المناطق.