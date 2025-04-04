مسئول أمريكي: واشنطن تتفاوض على اتفاقيات معادن مع الكونغو التي يمزقها الصراع

قال مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الكونغو التي يمزقها الصراع بشأن تطوير مصادرها المعدنية بموجب اتفاق قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، إنه يمكن أن يساعد في جعل بلاده أكثر أمانا.

ولم يدل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشئون الأفريقية بتفاصيل بشأن الاتفاق المحتمل بعد محادثات مع رئيس الكونغو في كينشاسا، لكنه قال إنه قد يتضمن "استثمارات بمليارات الدولارات".

وقال بولس: "لقد سمعتم عن اتفاق معادن. لقد راجعنا (المقترح الكونغولي). إنني مسرور بإعلان أن الرئيس وأنا أتفقنا على طريق للمضي قدما في تطويره".

وأضاف بولس أن الشركات الأمريكية "ستعمل بشفافية" و"ستحفز الاقتصادات المحلية".

يذكر أن الكونغو هي أكبر منتج للكوبالت، وهو معدن يستخدم في صنع بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية والهواتف الذكية. كما أن لديها احتياطيات كبيرة من الذهب والماس والنحاس.