صورة مسربة تثير الجدل حول تجديد عقد صلاح مع ليفربول

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كشف تقرير صحفي بريطاني عن سيناريو جديد بشأن الصورة المسربة لنجم وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، وعلاقتها بتجديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ذكرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية أن صورة صلاح المسربة من جلسة تصوير تتعلق بمشاركة اللاعب في حملة إعلانية لنادي ليفربول، ولا علاقة لها بتجديد تعاقده مع النادي.

وانتشرت صورة لصلاح خلال الساعات القليلة الماضية، وهو في جلسة تصوير بقميص ليفربول.

وينتهي تعاقد صلاح مع الليفر بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للفريق الإنجليزي في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويبقى محمد صلاح النجم الأول لليفربول في آخر 8 سنوات، حيث حقق العديد من الجوائز الفردية وساهم في تتويج فريقه بعدد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي في 2020 ودوري أبطال أوروبا في 2019.

كما اقترب الريدز أيضا من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم حيث يتفوق رفاق صلاح في القمة بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة.

ويتألق محمد صلاح بشدة هذا الموسم حيث سجل 32 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.