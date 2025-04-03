 أسوشيتد برس: ترامب يتجه إلى الاستغناء عن مسئولين بمجلس الأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسوشيتد برس: ترامب يتجه إلى الاستغناء عن مسئولين بمجلس الأمن القومي

واشنطن (أ ب)
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 5:44 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 5:44 م

علمت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من مصادرها اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجه إلى الاستغناء عن عدد من المسئولين بمجلس الأمن القومى بسبب مخاوف من أنهم "ليسوا موالين على نحو كاف".


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