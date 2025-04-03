أسوشيتد برس: ترامب يتجه إلى الاستغناء عن مسئولين بمجلس الأمن القومي

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علمت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من مصادرها اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجه إلى الاستغناء عن عدد من المسئولين بمجلس الأمن القومى بسبب مخاوف من أنهم "ليسوا موالين على نحو كاف".