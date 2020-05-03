فاروق جعفر عن موقف النقاز: «السكة اللي تودي»

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق أن رحيل حمدي النقاز عن صفوف الأبيض في الفترة الماضية لم يؤثر على الفريق، مُشيرًا إلى أن نظرته فيه لم تخيب منذ اللحظة الأولى.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" موقف النقاز مع الزمالك ؟ السكة اللي تودي.. الزمالك لم يتأثر فنيًا، ومنذ يومه الأول في الفريق كان لي وجهة نظر فيه".

وأضاف :"أول خلاف بيني وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك كان بسبب النقاز، بالفعل قلت عليه أنه لاعب كرة سلة".

يُذكر أن حمدي النقاز كان قد لجأ لفسخ التعاقد بينه وبين الزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته لعدة أشهر متتالية، قبل أن يحصل على حكم لصالحه من لجنة فض المنازعات أمام الأبيض يقضي بحصوله على أكثر من مليون دولار".