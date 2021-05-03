ويل سميث يصدم معجبيه بسبب صورته بالكرش: أنا في أسوأ قوام لي بحياتي

صدم النجم الأمريكي، ويل سميث، معجبيه بأحدث صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت وزنه الزائد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وشارك سميث (52 عاما)، المعروف ببطولته أفلام حركة شهيرة مثل "Bad Boys" و"Gemini Man" و"I'm Legend"، صورة له وهو يرتدي ملابس البحر خلال الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد، وبدا فيها بكرش، وعلق عليها: "أنا في أسوأ قوام لي بحياتي".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة ويل سميث الجديدة على نطاق الواسع، والتي أثارت انقساما في الآراء بين ضرورة إنقاصه لوزنه بصفته نجما سينمائيا، وآراء أخرى تؤيده في مظهره باعتباره في الخمسينيات من عمره، ومن حقه أن يزداد وزنه في تلك المرحلة العمرية بعد أن ظل محافظا على مظهره طوال السنوات الماضية.

وحققت صورة ويل سميث الزائد في الوزن أكثر من 3 ملايين إعجاب بعد مرور 10 ساعات فقط على نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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وكان ويل سميث حقق نجاحا كبيرا بتجسيده دور "الجني" في فيلم "علاء الدين" في عام 2019، وهو النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير من إنتاج شركة "ديزني"، الذي طرح في عام 1992.

يشار إلى أن الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، نشرت مؤخرا صورة لها عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، أول أيام شهر رمضان، وهي ترتدي الحجاب.

وأرفقت جادا سميث صورتها بتعليق، قالت فيه: "أعتقد أن اللون المشمشي في الشرق الأوسط يناسبني كثيرا".