عبدالفتاح البرهان: الفترة الانتقالية لا تحتمل التناحر بين قوى الثورة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عنه القول إن "المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية".

وأضاف: "يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية. نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه. نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة".

وتابع: "التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل. يجب أن تتوحد قوى الثورة".

وقال إن الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية.