في الحلقة العشرين من مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل»، تجري «ناديه» زوجة «زكريا» عملية استئصال لورم خبيث في الرحم، بينما يجهز الضباط المنشقين «خيرت» و«حنفي» و«كريم» لإعلان انشقاقهم والذهاب إلى سيناء للحصول على سلاح.

وترد معلومات لـ«يوسف» حول الضباط المنشقين وأسمائهم والطبيب الذي يتقابلون في عيادته، وتلقي عناصر الأمن الوطني القبض عليه وعلى «كريم»، ويقومون باستجوابهم، بينما يعلم المنشقون بما حدث فيقررون الهروب إلى سيناء.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.