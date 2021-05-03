نيبال تعلق جميع الرحلات الجوية وسط ارتفاع حاد في إصابات كورونا

قال وزير الاتصالات النيبالي اليوم الإثنين، إن بلاده قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية والمحلية وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للوزير باربات جورونج، سوف يتم تعليق جميع الرحلات الداخلية اعتبارا من منتصف ليل الاثنين (1815 بتوقيت جرينتش)، بينما تتوقف الرحلات الدولية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء.

وقال جورونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سوف تبقى الرحلات الجوية معلقة حتى 14 مايو".

ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، لكن القرار لن يؤثر على الرحلات الجوية المستأجرة والرحلات الإنسانية، وفقا للمسؤولين.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة لاحتواء انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من بقاء العديد من المناطق في البلاد قيد الإغلاق الصارم، وفي كاتماندو، نفدت وحدات العناية المركزة والأسرة والأكسجين في المستشفيات، وفقا لتقارير الإعلام.

وسجلت نيبال أمس الأحد 7137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 336 ألفا و30 حالة. وتشترك نيبال أيضا في 1100 ميل من الحدود المفتوحة مع جارتها الجنوبية الهند، التي تشهد موجة ثانية مدمرة من تفشي كورونا.

ولم يتضح بعد عدد متسلقي الجبال الموجودين بالفعل في نيبال، وما إذا كانت الرحلات الجوية الدولية سوف تؤثر على المتسلقين الذين يحاولون صعود جبل إفرست، ووفقا لوزارة السياحة النيبالية، حصل 408 متسلقين على تصاريح لتسلق جبل إفرست في موسم الربيع الجاري.