الإسماعيلي يخضع لمسحة مباراة الجونة وأخرى جديدة لإيهاب جلال

خضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إلى مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل ٤٨ ساعة من مواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء.

وخضع للمسحة كافة أفراد الفريق الأول، سواء لاعبوا الفريق أو جهازه الفني و الطبي و الإداري في إجراء روتيني بالتعاون مع اتحاد الكرة، من أجل الإطمئنان على الجميع من الڤيروس اللعين وعدم المساعدة في انتشاره أثناء المباريات.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة غد الثلاثاء، في الوقت الذي يستعد فيه الدراويش لإستضافة نادي الجونة علي ملعبه بالإسماعيلية، في لقاء يسعى فيه النادي الاسماعيلي لتحقيق ثالث انتصاراته على التوالي.