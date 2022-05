دي بروين يفوز بجائزة لاعب الشهر بمانشستر سيتي

فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل على مستوى الفريق.

وغرد السيتي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" تم اختيار كيفين دي بروين كأفضل لاعب في شهر أبريل".

وتفوق دي بروين على كلا من البرازيلي جابريال جيسوس والبرتغالي بيرناردو سيلفا، حيث ساهم دى بروين في 8 أهداف خلال شهر أبريل، وأحرز 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال شهر أبريل.

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونجح المان سيتي في تحقيق الفوز على الميرنجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ذهاب الدور نصف النهائي والتي جمعتهما على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي.

