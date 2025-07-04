أشاد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، بالنهج الهادئ الذي تتبعه إدارة القلعة البيضاء في إدارة ملف التعاقدات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفارس الأبيض يسير بخطى مدروسة بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية التي لطالما أثرت سلبًا على صفقات النادي في السابق.

وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن الزمالك يعمل في صمت واحترافية، ما يعكس وجود رؤية واضحة لدى الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مؤثرة، دون الانسياق وراء أجواء المزايدات الإعلامية.

وتحدّث كمونة عن صفقة انضمام أحمد شريف، مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه لاعب واعد يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وسيكون أحد أبرز الأسماء في الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "أحمد شريف يملك طموحًا كبيرًا، ويُعد من نوعية المهاجمين الذين يستطيعون صناعة الفارق، خاصة في ظل حاجة الزمالك لتدعيم هجومه بعناصر شابة تمتلك الرغبة في التألق وتحقيق النجومية بقميص الفريق".