مستشار ألمانيا يتراجع في قائمة أحب الشخصيات السياسية من المركز 4 إلى المركز 7

أظهرت نتائج استطلاع للرأي تراجع ترتيب المستشار الألماني أولاف شولتس في قائمة أحب الشخصيات السياسية في ألمانيا من المركز الرابع إلى المركز السابع.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينزا" لصالح صحيفة "بيلد"، فقد حل وزير الصحة كارل لاوترباخ في المركز الرابع في القائمة محل شولتس الذي يزامله في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وجاء في المركز الخامس رئيس الحزب الاشتراكي لارس كلينجبايل.

وفي المقابل، واصل وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك تصدر القائمة متقدما على وزيرة الخارجية انالينا بيربوك، وتمكن وزير الزراعة جيم أوزديمير من تحقيق القفزة الأكبر من المركز السادس إلى المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الوزراء الثلاثة هابيك وبيربوك وأوزديمير ينتمون جميعا إلى حزب الخضر.

وفي سياق متصل، أوضحت النتائج ارتفاع نسبة مؤيدي حزب الخضر بمقدار نقطة مئوية إلى 19% مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، فيما حصل حزب شولتس الاشتراكي على 23% وتحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي على 27%، والحزب الديمقراطي الحر على 5ر9% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 5ر10% وحزب اليسار على 5ر4%.