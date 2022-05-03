النقابة: القواعد المنظمة للتكليف التي أعلنتها الصحة تلقى قبولا لدى أغلب الأطباء

قالت النقابة العامة للأطباء إن وزارة الصحة والسكان أعلنت بدء التسجيل لبيانات ورغبات الأطباء لتكليفهم بالعمل بالوزارة، كما أعلنت على موقعها الإلكتروني القواعد الخاصة بتكليف أطباء دفعة ديسمبر 2020 (تكليف مارس 2022).

وقال أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الشباب، إن نظام التكليف لهذه الدفعة يشبه إلى حد كبير نظام التكليف القديم والذي يبدء بتكليف الأطباء على وحدات الرعاية الأساسية، بعدها يتم الإعلان عن حركة النيابات يكون فيها التقدم للدراسات العليا سواء في مسار الزمالة المصرية أو الماجستير والدبلوم.

وأشار السيد إلى أن القواعد المنظمة التي نشرتها الوزارة تتلقى قبول لدى أغلب الأطباء المتقدمين لحركة التكليف، لافتا إلى أن هناك بعض الاستفسارات للأطباء عن تفاصيل لم يحتويها إعلان الوزارة مثل وضع محافظات التأمين الصحي الشامل في حركة التكليف.

وأضاف أن نقابة الأطباء على تواصل دائم مع المسؤولين بوزارة الصحة وسيتم بعد العودة من إجازة العيد التواصل حول هذه الاستفسارات، مطالبا تكليف مارس 2022 الدخول على موقع وزارة الصحة http://mhealthatb.cu.edu.eg/ للتعرف على تفاصيل التقدم للتكليف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، سابقاً عن مشاركة الأطباء في الإختيار بين ثلاثة أنظمة للتكليف طرحتها الوزارة و قامت باستطلاع آراء الأطباء عليها.

وثمنت نقابة الأطباء هذه الخطوة نحو مشاركة الأطباء في مناقشة القرارات التي تخصها، وتقدمت نقابة الأطباء حينها بالشكر إلى مسؤولي وزارة الصحة والسكان، وفي مقدمتهم د. خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة و د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة ود. سحر حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة.