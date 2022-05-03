 صحة الدقهلية تقدم 9000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد - بوابة الشروق
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صحة الدقهلية تقدم 9000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 6:00 م

صرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية وعددها 33 وحدة غسيل كلوي تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لـ 3000 مريض بشكل منتظم ثلاثة مرات أسبوعيًا.

ومن المنتظر إجراء 9000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الفطر الجارية، بالرغم من أن مدة الجلسة الواحدة لكل مريض 4 ساعات، كما تم تأمين وتوفير كل المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار "عيدنا هو راحة المريض وخدمته".

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