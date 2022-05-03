مراكز شباب كفر الشيخ تتزين بثاني أيام العيد وترسم البسمة على وجوه الجمهور

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أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالمحافظة في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

ولا تزال مراكز شباب كفر الشيخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتقدم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات وتعليمات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.