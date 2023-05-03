دعا النائب بمجلس الدوما الروسي، زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرجي ميرونوف، إلى شن حرب حقيقية على أوكرانيا وتصفية القيادة الأوكرانية بعد محاولة اغتيال الرئيس بوتين والهجوم على الكرملين.

وقال ميرونوف - في تصريح اليوم الأربعاء - : "إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لحرب حقيقية وتصفية قيادة أوكرانيا"، مؤكدًا أن هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا.

وأضاف ميرنوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومن معه يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات، هي تكرار مصير هتلر أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق من اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف لضرب مبنى الكرملين (الرئاسة الروسية)، مؤكدا أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.