إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة - أسيوط

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، بمنطقة الكيلو 180 بطريق "الخارجة - أسيوط"، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة - أسيوط"، وأسفر عن إصابة كل من "الصادق بيومي محمد، 59 سنة، فتحية أحمد عبد اللاه، 55 سنة، هناء أنور صديق، 32 سنة، ياسمين أشرف صادق، 3 سنوات، محمود أشرف صادق، آية صلاح حسن، 23 سنة، خلود حسن حمدي، سنتان.

وتمكنت إدارة مرور الوادي الجديد من إزالة آثار الحادث بالطريق وإعادة السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.