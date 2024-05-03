الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن 2026 عاما دوليا للمرأة المزارعة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارا بإعلان 2026 عاما دوليا للمرأة المزارعة.

ودعا القرارإلى إحياء العام الدولي على مستوى العالم من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي وتوجيه الاهتمام السياسي بشأن العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة المزارعة عبر منظومة الزراعة الغذائية، بالإضافة إلى المبادرات والسياسات والتحركات التي يمكن ويجري اتخاذها من أجل التعامل مع تلك القضايا وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء في الزراعة.

ويدعو القرار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة ، بالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى التي تتخذ من روما مقرا لها، لتسهيل وتنفيذ القرار وإحياء العام الدولي.