مصرع صياد صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقى صياد مصرعه في محافظة الدقهلية صعقا بالتيار الكهربائي، خلال تركيبه موتور مياه داخل منزله بقرية الروضة التابعة لمركز لمنزلة.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرط المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو (الحسينى.ا.ش - 54 عاما)، صياد، ومقيم قرية الروده دائرة المركز "جثة هامدة" على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم "إدعاء صعق كهربائي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال كلا من نجله يدعى (السيد - 29 عاما)، صياد، وشقيق المتوفي (جمال - 46 عاما)، صياد ويقيمان بذات القرية قررا أنه أثناء قيام المتوفي بتركيب موتور مياه بالمنزل سكنه صعقه التيار مما أدى الى حدوث اصابته التي أودت بحياته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة ناتج عن هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به جراء الصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.