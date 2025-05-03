حسني عبدربه يحمل مجالس الإدارة مسؤولية تدهور الإسماعيلي

شن حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي السابق، هجومًا حادًا على الإدارات المتعاقبة التي تولت مسؤولية النادي، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن التدهور الكبير الذي يشهده «الدراويش» خلال الموسم الحالي، والذي يهدد الفريق بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال حسني عبدربه في مداخلة هاتفية مع برنامج «الكابتن»: «إن شاء الله الإسماعيلي بفضل جمهوره ميهبطش للدرجة الثانية، بس حقيقي أحنا كل سنة بنتكلم عن أسباب الانهيار في الفريق ومحدش بيسمعنا».

ووجه عبدربه رسالة قوية للمسؤولين الحاليين قائلًا: «أنتوا كمسؤولين عارفين أن المجلس السابق بقيادة الكومي دمر النادي، هل أنا داخل بقي عشان أحل المشاكل دي، ولا أنا داخل أصمم على آراء فنية تغرق الفريق والنادي؟».

وشدد نجم الإسماعيلي السابق على أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد أداء اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن «الموضوع كبير جدًا وأصله مشكلة إدارات وده أنا قولته قبل كده».