أوكرانيا: 40 جريحا في هجوم روسي بالطائرات المسيّرة

أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، أن 40 شخصاً أُصيبوا في هجمات شنّها الجيش الروسي بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف أوليج سينيجوبوف، في بيان على حسابه بمنصة تلجرام، إن الروس شنّوا هجمات بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الهجمات استهدفت أحياء مختلفة في المدينة، وتسببت، بحسب للمعلومات الأولية، في إصابة 40 شخصاً بجروح، ولفت إلى أن عدد المصابين قد يرتفع.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة خلال اجتماع عقده مع قادة الجيش حول الأوضاع على الجبهة.

وأوضح زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني يواصل عملياته في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

وأضاف أنه ناقش في الاجتماع أيضاً تطوير القدرات الجوية العسكرية الأوكرانية.

وشدد على ضرورة تسريع عملية إنتاج الصواريخ الباليستية محليا.

واتّهم زيلينسكي، موسكو بمواصلة رفض اقتراح الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، قائلاً: «روسيا ترفض وقف إطلاق نار كامل ودائم، وجميع الحلفاء ضاقوا ذرعاً من هذه المناورات الروسية».