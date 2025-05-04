 بعد العرض الليبي.. الغندور يكشف مصير عمرو السولية مع الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد العرض الليبي.. الغندور يكشف مصير عمرو السولية مع الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 11:58 م

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، لم يحسم رحيل عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال خالد الغندور عبر برنامج استاد المحور، إن في الفترة الماضية عمرو السولية تلقى عرض ليبي وتم فتح نقاش وقتها بين اللاعب ومسؤولي الأهلي وتم منح اللاعب الفرصة لحسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأضاف، أنه في الساعات القليلة الماضية حدث تواصل جديد من الجانب الليبي لمعرفة موقف اللاعب سواء هناك ترحيب بالفكرة أم لا والعرض أصبح عرضين.

واختتم، أن الأهلي ما زال على موقفه وينتظر قرار عمرو السولية سواء بطلبه التجديد لموسم جديد أخير أو الرحيل عن صفوف الفريق.


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