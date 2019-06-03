«الهجرة» وجهاز المشروعات المتوسطة يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحثت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزارة أن التعاون بين الجانبين يأتي في إطار التكامل بينهما، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الطرفين في كافة المجالات.

واتفق الجانبان على عمل مذكرة تفاهم تستهدف محافظات الجمهورية المصدرة للهجرة غير الشرعية وتتضمن برامج للتوعية والتدريب، وكذلك إتاحة برامج تمويلية متخصصة لعمل مشروعات صغيرة وتوفير فرص بديلة لحث شباب هذه المحافظات على العزوف عن اللجوء للهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزارة استعداداتها لإطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في شهر يوليو 2019، منوهة المؤتمر يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج.

وأشارت إلى أن هذه الكيانات تعتبر أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال التحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.

من جانبها، أبدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ترحيبا كبيرا بالمشاركة في مؤتمر الكيانات المصرية.

وقالت جامع، إن الجهاز على استعداد لعمل ورشة عمل تشمل تقديم عرض توضيحى عن كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال تنمية المشروعات، وكذلك عرض ما أثمر عنه الجهاز من قصص نجاح عديدة حتى تكون مصدر حماس وتشجيع للمصريين بالخارج الراغبين في التعاون مع الجهاز، فضلا عن إقامة معرض لمنتجات بعض المشروعات المتميزة التي قام الجهاز بدعمها وتمويلها.