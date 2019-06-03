رحلات سفارى الوديان تجذب السياح لسانت كاترين

محمية سانت كاترين محمية طبيعية وثقافية تقع على هضبة مرتفعة فى جنوب سيناء، تحيط بها جبال شاهقة وتبلغ مساحتها حوالى 4250 كم2 وأعلنت محمية عام 1988 وتم تفعيل العمل بالمحمية عام 1996. تتبع محمية سانت كاترين لجهاز شئون البيئة وزارة الدولة لشئون البيئة مصر.

الدكتور محمد قطب مدير عام محميات جنوب سيناء قال إن مدينة سانت كاترين تعد أعلى قمم جبلية فى مصر كما تحتوى على العديد من الأحياء النباتية والحيوانية.

وأكد أن محمية سانت كاترين تضم حوالى 30 نوعا من الزواحف النادرة و472 من الفصائل النباتية النادرة منها الطبية ومنها السامة و19 نوعا من النباتات المتوطنة التى لا تنمو فى أى مكان فى الكرة الأرضية سوى جبال المحمية.

وأوضح أن من أهم مناطق محمية سانت كاترين جذبا للسياحة هو وادى الأربعين الذى يضم نحو 25 بيتا بدويا ويقيم به أكثر من 70 فردا منذ أكثر من أربعين عاما حال أن وطئت أقدامهم على ظهر الحياة ولا يمكن الوصول إليه بالسيارة.

لافتا إلى أنه لا يوجد طريق ممهد يوصل إلى وادى الأربعين حيث توجد الصخور العملاقة بطول الطريق يبعد عن الأسفلت نحو 5 كيلو مترات يسيرها الأطفال قانطو الوادى يوميا للوصول لمدارسهم ممن لا يملكون الجمال.

وقال إن بدو سيناء بوادى الاربعين قاموا باستصلاح أشجار مثمرة وخضراوات من المشمش والعنب والتفاح والبرقوق والتين والتوت والخوخ والكمثرى والطماطم والزيتون والجرجير واللوز بالإضافة إلى تربية الماعز والأغنام حتى حققوا الاكتفاء الذاتى.

كما استطاعوا جذب أعداد من السائحين رواد سياحة السفارى فى الوديان حتى أصبح العشاء البدوى داخل الخيمة البدوية على أنغام السمسمية أحد مظاهر جذب السياحة بمنطقة وادى الأربعين.