 حصة الأسلحة الحديثة في «الدائرة العسكرية الروسية الشرقية» تبلغ 90% بحلول عام 2028 - بوابة الشروق
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حصة الأسلحة الحديثة في «الدائرة العسكرية الروسية الشرقية» تبلغ 90% بحلول عام 2028

أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 10:28 ص

أعلن قائد الدائرة العسكرية الشرقية بوزارة الدفاع الروسية، جينادي جيدكو، أن حصة الأسلحة الحديثة لدى قوات الدائرة ستصل إلى 90% بحلول عام 2028.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، لصحيفة "النجم الأحمر" - لسان حال وزارة الدفاع الروسية - أنه "بحلول عام 2028 يتعين ألا تقل حصة الأسلحة الحديثة في "الدائرة " عن 90%".

وأوضح أن حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة العسكرية الشرقية تبلغ حاليا حوالي 60%"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية ليست الحصول على المعدات العسكرية فحسب، وإنما إعداد الكوادر التي ستستخدمها.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد - في وقت سابق - مهمة إيصال حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70% مع نهاية العام الحالي 2020.


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