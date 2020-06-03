حصة الأسلحة الحديثة في «الدائرة العسكرية الروسية الشرقية» تبلغ 90% بحلول عام 2028

أعلن قائد الدائرة العسكرية الشرقية بوزارة الدفاع الروسية، جينادي جيدكو، أن حصة الأسلحة الحديثة لدى قوات الدائرة ستصل إلى 90% بحلول عام 2028.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، لصحيفة "النجم الأحمر" - لسان حال وزارة الدفاع الروسية - أنه "بحلول عام 2028 يتعين ألا تقل حصة الأسلحة الحديثة في "الدائرة " عن 90%".

وأوضح أن حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة العسكرية الشرقية تبلغ حاليا حوالي 60%"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية ليست الحصول على المعدات العسكرية فحسب، وإنما إعداد الكوادر التي ستستخدمها.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد - في وقت سابق - مهمة إيصال حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70% مع نهاية العام الحالي 2020.