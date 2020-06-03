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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لمدغشقر

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:11 م

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات غير المقيم لدى مدغشقر خالد خليفة المعلا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إن الإمارات مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس كورونا.

وأكد السفير الإماراتي التزام بلاده بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالإمدادات اللازمة، وإعطاء الأولوية للصحة العامة خلال هذه الأوقات العصيبة.

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