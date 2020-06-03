سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد العنصرية، في العاصمة باريس.

وأسفرت هذه المواجهات عن إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، واندلاع النيران بعدد من السيارات.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.