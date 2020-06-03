 زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود بين إيران والعراق - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود بين إيران والعراق


نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 12:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 12:01 م

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين إيران والعراق، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل الأربعاء.

ولم تتوفر على الفور تقارير حول وجود خسائر.

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