زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود بين إيران والعراق

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين إيران والعراق، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل الأربعاء.

ولم تتوفر على الفور تقارير حول وجود خسائر.