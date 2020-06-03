زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الحدود بين إيران والعراق

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين إيران والعراق، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل الأربعاء.
ولم تتوفر على الفور تقارير حول وجود خسائر.