ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي

نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، الأخبار المتداولة حول أن والدتها فقدت الوعي بعد دخولها العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت أميرة إن والدتها دخلت الرعاية المركزة، مشددة على أنها لم تفقد الوعي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»: «ماما في الرعاية المركزة، ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء».

كان الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، قد قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، إن الفنانة تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز «تنفس لا تدخلي»، مضيفًا أن حالتها غير مستقرة متمنيًا من الجميع الدعاء لها. كما تم تداول بعض الأخبار بتدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وتم وضعها على جهازCPAP، وأصبحت فاقدة الوعى.