وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي قائد الأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونج أوي-يونج اجتماعا في العاصمة سول اليوم الخميس، مع قائد الأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو.

وكان الأدميرال أكويلينو قد وصل إلى كوريا الجنوبية قادما من اليابان أمس الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين في إطار أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في أواخر أبريل الماضي، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية في سول القول ، إن الوزير والقائد أكولينو تبادلا وجهات نظرهما بشأن تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقضايا الإقليمية وغيرها.

وهنأ جيونج القائد أكولينو بتولي منصبه، ودعاه إلى مواصلة لعب دور في تعزيز التحالف بين البلدين بوصفه يمثل محورا أساسيا للاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

وشرح الوزير نتائج محادثات القمة الأخيرة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات المتابعة في قطاعي الدبلوماسية والأمن.