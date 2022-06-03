شيع الآلاف من أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الجمعة، جنازة 5 من شباب القرية، بينهم 3 من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمملكة العربية السعودية.

حضرت الجثامين إلى القرية وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها بعد الانتهاء من صلاة الفجر.

كان أبناء قرية العدوة: عبدالمنعم السيد علي عطية، وشقيقه محمود السيد علي عطية، وابن عمهما علي عطية علي، والأخير عريس جديد كان من المفترض أن يكون حفل زفافه في شهر يوليو المقبل، وجيرانهم محمد سعيد عبدالحميد غمري، ومحمد بدر محمد مصطفى، سافروا إلى المملكة العربية السعودية منذ عام للعمل بمنطقة تيماء التابعة لمدينة تبوك، في مجال المعمار، لكنهم، ويوم الحادث، أطاحت سيارة طائشة بسيارتهم أثناء ذهابهم إلى العمل وأودت بحياتهم.

وصلت الجثامين إلى مطار القاهرة الدولي، وتم الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة، وشُيعت جنازة الشباب الخمسة في جنازة مهيبة بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.