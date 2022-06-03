حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار والتسبب في مصرع عامل غربي الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 5 أشخاص، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، بدون ترخيص، والتسبب في مصرع عامل، أثناء عملية التنقيب أسفل عقار كائن في منطقة العامرية.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة العامل ومدها بتقرير الصفة التشريحية؛ لبيان أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وسماع أقوال شهود العيان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول مصرع شخص داخل حفرة أسفل عقار كائن في شارع مخزن الأنابيب، منطقة عبد القادر.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وقوات الحماية المدنية، تبين من المعاينة والفحص وجود حفرة بإحدى الغرف قطرها حوالي متر تقريبًا، وعمقها ٥ أمتار، ووجود جثة أحد الأشخاص داخلها.

وكشفت التحريات الأولية أن صاحب المنزل استعان بـ5 أشخاص للتنقيب عن الآثار، أسفل العقار عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت أجزاء من الحفرة على احدهم وانهال عليه التراب أثناء قيامه بالحفر، ما أدى مصرعه مختنقًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة وإلقاء القبض على المتهمين، والتحفظ على معدات الحفر، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 436 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.