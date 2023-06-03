إيران: سنشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني، أن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضاً الهند وباكستان.

وقال إيراني: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأوضح إيراني أن "دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون فيما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة".

وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى النقطة القائلة بإنه إذا أُريد الحفاظ على الأمن في المنطقة ، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".

وتابع: في هذا الصدد، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليميا ودوليا".

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال قائد البحرية الإيرانية: إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور.

وتابع: "سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني ​​باستخدام جنودها".

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، قال إيراني: سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك أيضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند.

وأضاف: "تقريبا كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير".

ولم يذكر تفاصيل عن التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريباً.