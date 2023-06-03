 أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء 65 هجوما روسيا على خيرسون - بوابة الشروق
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أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء 65 هجوما روسيا على خيرسون

أ ش أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 10:26 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 10:26 ص
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم السبت أن 5 مدنيين أصيبوا جراء تعرض الإقليم لـ 65 هجوما شنته القوات الروسية الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أطلق 265 قذيفة على الإقليم واستخدم أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة ومدافع الهاون والمدفعية الثقيلة والمركبات الجوية غير المأهولة والطائرات.

وأضاف أن مدينة خيرسون تعرضت لنيران العدو خمس مرات. وتم تسجيل إجمالي 29 قذيفة روسية.

وتابع المسئول الأوكراني أن الروس استهدفوا مناطق سكنية عبر مدينة خيرسون. وتعرض قسم للمرضى الخارجيين وكنيستين وثلاثة مبان إدارية في منطقة بريسلاف للقصف. ووردت أنباء عن إصابة خمسة مدنيين بينهم طفلان.

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