تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات لبدء ماراثون الثانوية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وقال نور الدين في بيان، إنه تم الانتهاء من تجهيز 34 لجنة لاستقبال 9 آلاف 38 طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف 518 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 3665 طالبا و1853 طالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 3 آلاف و520 طالبا وطالبة، منهم 2000 طالب بالقسم العلمي، و1520 طالبة.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، وسيكون هناك تواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، أن الامتحانات تنطلق صباح اليوم السبت، لطلاب القسم العلمي بمادتي الفقه والحديث.

وأكّد أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية لأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

ولفت إلى أن دورهم المتابعة سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم للقيادات للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، مؤكداً أن الطلاب في جل الاهتمامات وفي المقام الأول، مضيفا: «سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا».

وأشار إلى أنه وجه رؤساء اللجان بتوجيه الأعضاء بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.