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نقابة الموسيقيين تحيل منير الوسيمي للتحقيق

منير الوسيمي
منير الوسيمي
أ ش أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 5:08 م

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم السبت، إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق الوسيمي.

وقال المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 وحتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

وأضاف مرتضى أن هناك عددا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن أبرز هذه الشكاوى مقدمة من النقيب الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.


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