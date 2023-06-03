ارتفعت حصيلة قتلى اصطدام ثلاثة قطارات، في منطقة بالاسور الهندية، إلى 238 شخصا على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث من نوعها في الهند، منذ عقود.

وقالت السلطات في ولاية "أوديشا"، أن الحادث المروع، الذي وقع مساء أمس الجمعة، أسفر عن إصابة حوالي 900 شخص، فيما أعلنت عن يوم حداد للضحايا اليوم السبت.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى أكثر، حيث تجري فرق الإنقاذ عمليات بحث في الموقع.

ومازال الحادث قيد التحقيق.

ووصل وزير السكك الحديدية، أشويني فيشناو إلى الموقع، صباح اليوم السبت، لتقييم حجم المأساة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" في وقت سابق عن مسئول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت، عن حزنه بسبب حادث القطار، وأعلن مكتبه عن صرف تعويض قدره 200 ألف روبية (نحو 2428 دولارا) لأقارب كل قتيل، في حين سيتم صرف مبلغ 50 ألف روبية (نحو 607 دولارات) لكل مصاب.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة له على "تويتر"، إن الحادث "مؤلم للغاية".