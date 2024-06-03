ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأكثر من 75% خلال الشهر الماضي

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 75% ،مما يزيد الغموض بشأن عملية كبح جماح التضخم.

وذكر معهد الإحصاء التركي(تركستات) اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 45ر75% سنويا مقابل 8ر69% خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عندما بلغ معدل التضخم 39ر84% سنويا.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم خلال مايو 37ر3% مقابل 04ر0% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 8ر104% سنويا كأعلى فئة رئسية تسجل ارتفاعا، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 85ر50% سنويا كأقل فئة سلع تسجل ارتفاعا.

كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء ارتفع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي بنسبة 68ر57% سنويا، مقابل 66ر55% خلال الشهر السابق. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 9ر1% شهريا خلال مايو.

وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي التركي ، تثبيت سعر الفائدة عند 50% حيث قال في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه فاتح قره خان إن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل الماضي سجل تراجعًا محدودًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري وشدد المركزي التركي في البيان على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50% ، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل الماضي.