نتنياهو: بايدن قدم فقط خطوطا عريضة جزئية لاقتراح متفق عليه لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم فقط خطوطا عريضة جزئية للاقتراح المتفق عليه لتأمين وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بحسب وصفه.

وأضاف نتنياهو أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان) : "هناك المزيد في الاقتراح الذي لم يذكره بايدن"، مضيفا أنه لم يوافق على إنهاء الحرب،بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كان بايدن قد أعلن يوم الجمعة الماضي مقترحا إسرائيليا تضمن : انسحاب إسرائيل من غزة والوقف الدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتعزيز المساعدات لغزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

وأشار بايدن أيضا إلى أن حماس لن تكون فى السلطة بعد تنفيذ أي اتفاق.

وعلق نتنياهو على إعلان بايدن في منصة "إكس " أول أمس السبت بالقول بأن شروط بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة لم يطرأ عليها تغيير ، وهى تدمير القدرات العسكرية لحماس وقدراتها على الحكم، والإفراج عن الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل"،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

من جانبها ، قالت حماس إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.